Gaziantep'te depremlerin ardından evden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremler sonrası evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremler sonrası evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda deprem felaketini fırsat bilerek Yavuz Selim Mahallesi'nde bir adreste meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği 4 şüpheliyi çalıntı malzemelerle yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Hisarcık Nurdağı Güncel Haberler

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