Gaziantep'te depremlerden etkilenen tarihi mekanlar restore edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'te belediye bünyesindeki tarihi mekanların restorasyonu tamamlandı.

Depremlerde hasar alan konut ve iş yerlerinin yanı sıra kentteki ziyaretçilerin uğrak mekanı olan müze, han, hamam, geleneksel konutlar, camiler, çeşmeler, kasteller gibi tarihi mekanlar da zarar gördü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu ekipleri, kendi bünyesinde bulunan ve hasara uğrayan tarihi mekanların aslına uygun restore edilmesi için çalışma başlattı.

Mimarlar eşliğinde projeleri bitirilen yapıların restorasyonu 2 ay içerisinde tamamlanarak ziyaretçilere açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, AA muhabirine, kentte bulunan tarihi mekanların bir çoğunun hasara uğradığını söyledi.

Kısa süre içerisinde işlemlerini tamamlayarak restorasyonu başlattıklarını aktaran Gürsel, " Gaziantep'te kentsel sit alanı içerisinde yer alan geleneksel konutlar, hanlar, hamamlar, camiler, kasteller, çeşmeler ve Gaziantep Kalesi olmak üzere tarihi yapılar irili ufaklı hasar aldı. Gaziantep'teki mahalle ve sokaklarda daha önce yapılara yapılan müdahalelerde çatı ve taş duvarlarının yenileme çalışmaları sayesinde bazı yerlerde hasar çok azdı." dedi.

"İki ayda restore edildi, ziyarete açıldı"

Gürsel, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait tarihi yapılarda mimarların yardımıyla aslına uygun çalışmalar yapıldığını belirtti.

Ekiplerin alanlarda hızla çalıştığını ve onarımı gerçekleştirdiğini anlatan Gürsel, şunları kaydetti:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde olan müze ve işletmelerde, anıtsal yapılarda, Hışvahan, Sabunhan, Pekmezhan gibi restorasyonu devam eden hanlarda basit müdahalelerle çözülen işler yapıldı. Yapılar, iki ayda restore edildi ve tamamının onarımı tamamlandı. Buraları ziyaretçilere açmış bulunmaktayız."

Gürsel, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın geçen ay kentteki tarihi yapıları incelediğini ifade etti.

Toplantılar neticesinde, depremlerde hasara uğrayan Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu için ihalenin tamamlandığının kendileriyle paylaşıldığını dile getiren Gürsel, kısa süre içerisinde buranın da restorasyonunun tamamlanacağını sözlerine ekledi.