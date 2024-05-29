Gaziantep'te depremden etkilenen çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Çılgın Beyler Taraftarlar Derneği tarafından depremden etkilenen çocuklar için "2'nci uçurtma şenliği" programı düzenlendi.

Çılgın Beyler Taraftarlar Derneği tarafından 6 Şubat merkezli Kahramanmaraş depremlerinde etkilenen çocuklar için bu yıl 2'ncisi düzenlenen etkinliğe Dernek Başkanı Mehmet Kaplan, mahalle muhtarları ve dernek üyeleri ile yüzlerce çocuk katıldı.

Beyler Mahallesi yaşam alanları mevkiinde düzenlenen etkinlikte çocuklar Hadımköy Arnavutköy Sanayi ve İş Adamları Derneği tarafından kendilerine hediye edilen uçurtmaları uçurdu.

Çocuklarla sohbet eden dernek üyeleri, etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi.