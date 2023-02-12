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Gaziantep'te depremde yıkılan sitenin müteahhidi adliyeye sevk edildi

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Gaziantep'te depremde yıkılan sitenin müteahhidi adliyeye sevk edildi

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Gaziantep'teki sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Gaziantep'teki sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında dün "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçundan İstanbul Ataşehir'de yakalanmasının ardından işlemleri için Gaziantep'e getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne getirilen Akay, nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep Ataşehir Güncel Haberler

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