Gaziantep'te depremde yıkılan sitenin inşaat mühendisi Afyonkarahisar'da yakalandı Güncel Haberler Gaziantep'te depremde yıkılan Pamukoğlu Sitesi'nin fenni mesulü olan inşaat mühendisi Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Gaziantep'te depremde yıkılan Pamukoğlu Sitesi'nin fenni mesulü olan inşaat mühendisi Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan sitenin ruhsatnamesinde fenni mesul olarak bildirilen inşaat mühendisi A.G. hakkında, ilk incelemelerde beton kalitesinin çok düşük olduğunun tespit edilmesi üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.G'yi yakaladı. A.G'nin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Karahisar Gaziantep Güncel Haberler

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