Gaziantep'te depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 47'ye yükseldi Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te yıkılan bazı binalarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 47'ye çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te yıkılan bazı binalarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 47'ye çıktı. Gaziantep'te yıkılan binalara yönelik kusuru olan aralarında müteahhit, yapı denetim firması yetkilisi, mühendis, şantiye şefinin de olduğu şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor. Ekipler, düzenlenen operasyonda 85 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol uygulandı, 6'sı ise serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Gaziantep Güncel Haberler

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