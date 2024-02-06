Gaziantep'te depremde hayatını kaybedenler anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

Valilikçe İslahiye Mezarlığı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi.

Etkinliğe katılan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Mezarlara karanfil bırakan Gül, Çeber ve Şahin ile beraberindekiler, daha sonra Nurdağı Mezarlığı'nı ziyaret ederek, vatandaşlara başsağlığı diledi.

Program dua edilmesiyle son buldu.