Gaziantep'te depremde hasar gören binanın bir kısmı çöktü
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 3 katlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü. Enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.
Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 3 katlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Ulus Caddesi'nde bulunan ağır hasarlı 3 katlı binanın bir kısmı yıkıldı.
Bölgeye gelen ekipler yaptıkları taramada enkazda kimsenin bulunmadığını belirledi.
Polis ekiplerinin aldığı çevre güvenliğinin ardından binanın ayakta kalan kısımları da yıkıldı.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel