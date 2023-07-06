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Gaziantep'te depremde hasar gören binanın bir kısmı çöktü

Gaziantep'te depremde hasar gören binanın bir kısmı çöktü

Güncel Haberler

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 3 katlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü. Enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 3 katlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Ulus Caddesi'nde bulunan ağır hasarlı 3 katlı binanın bir kısmı yıkıldı.

Bölgeye gelen ekipler yaptıkları taramada enkazda kimsenin bulunmadığını belirledi.

Polis ekiplerinin aldığı çevre güvenliğinin ardından binanın ayakta kalan kısımları da yıkıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep Elbistan Ulus Güncel Haberler

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