Gaziantep'te depremde hasar gören bina yıkım esnasında yerle bir oldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören bir bina, yıkım esnasında iş makinesinin darbesiyle bir anda yerle bir oldu. Olay sonrası ortalığı toz bulutu kaplarken, çevredeki vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören bir bina, yıkım esnasında iş makinesinin darbesiyle bir anda yerle bir oldu. Olay sonrası ortalığı toz bulutu kaplarken, çevredeki vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Yıkım çalışmaları sırasında ilçe merkezindeki 28 daireli Alpay Apartmanı iş makinesinin darbesiyle bir anda yerle bir oldu. Yaralananın olmadığı olay sonrası ortalığı toz bulutu kaplarken, çevredeki vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı. Binanın çökme anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - GAZİANTEP