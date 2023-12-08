Gaziantep'te depremde hasar alan bina yıkım sırasında çöktü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. Bina yıkımı sırasında çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 7 katlı Özer Apartmanı'na ağır hasar raporu verilmesinin ardından ekipler dün gece iş makineleriyle çalışmaya başladı. Bina yıkım sırasında bir anda çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)