GAZİANTEP'TE, DEPREMDE 6 TREN DEVRİLDİ, KAYALAR RAYLARA DÜŞTÜ
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GAZİANTEP'te tren bakım istasyonunda park halinde bulunan 6 tren, deprem anında raydan çıkarak devrildi.
Raydan çıkan trenler ve dağdan koparak raylara düşen kayalar deprem dehşetini gözler önüne serdi. Gaziantep'te depremin şiddetiyle bakım istasyonunda park halinde olan 6 tren raydan çıktı. Islahiye, Narlı, Türkoğlu, Nurdağı, Fevzipaşa yolu ulaşıma kapandı. Ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin raylardaki kaldırma çalışması devam ediyor. Diğer yandan Fevzipaşa istikametindeki tren raylarına depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar düştü.
- Osmaniye
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel