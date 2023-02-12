GAZİANTEP'TE, DEPREMDE 6 TREN DEVRİLDİ, KAYALAR RAYLARA DÜŞTÜ Güncel Haberler GAZİANTEP'te tren bakım istasyonunda park halinde bulunan 6 tren, deprem anında raydan çıkarak devrildi. GAZİANTEP'te tren bakım istasyonunda park halinde bulunan 6 tren, deprem anında raydan çıkarak devrildi. Öte yandan depremin etkisiyle Fevzipaşa Tren İstasyonu yakınında dağdan kopan kayalar raylara düştü. Raydan çıkan trenler ve dağdan koparak raylara düşen kayalar deprem dehşetini gözler önüne serdi. Gaziantep'te depremin şiddetiyle bakım istasyonunda park halinde olan 6 tren raydan çıktı. Islahiye, Narlı, Türkoğlu, Nurdağı, Fevzipaşa yolu ulaşıma kapandı. Ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin raylardaki kaldırma çalışması devam ediyor. Diğer yandan Fevzipaşa istikametindeki tren raylarına depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar düştü. - Osmaniye Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› GAZİANTEP'TE, DEPREMDE 6 TREN DEVRİLDİ, KAYALAR RAYLARA DÜŞTÜ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.