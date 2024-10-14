Gaziantep'te Deprem Sonrası Taşınan Lokanta Yeniden Hizmete Açıldı
İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hizmette kalmak için 5 kilometre taşınan kıl çadırdan lokanta, vatandaşların ilgisiyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hizmete açılan kıl çadırdan yapılma lokanta, çekici yardımıyla 5 kilometre ileriye taşındı.
Polis gözetiminde taşınan 108 metrekarelik çadırın taşınma anını vatandaşlar da ilgiyle izledi.
Depremlerden sonra Küçük Sanayi Sitesi'nde lokanta olarak hizmet veren çadır, 5 kilometre uzaklıktaki yeni yerine monte edilerek hizmete açıldı.