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Gaziantep'te Deprem Sonrası Taşınan Lokanta Yeniden Hizmete Açıldı

Gaziantep'te Deprem Sonrası Taşınan Lokanta Yeniden Hizmete Açıldı
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İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hizmette kalmak için 5 kilometre taşınan kıl çadırdan lokanta, vatandaşların ilgisiyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hizmete açılan kıl çadırdan yapılma lokanta, çekici yardımıyla 5 kilometre ileriye taşındı.

Polis gözetiminde taşınan 108 metrekarelik çadırın taşınma anını vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Depremlerden sonra Küçük Sanayi Sitesi'nde lokanta olarak hizmet veren çadır, 5 kilometre uzaklıktaki yeni yerine monte edilerek hizmete açıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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