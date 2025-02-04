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Gaziantep'te Deprem Sonrası İletişim Altyapısının İyileştirilmesi Devam Ediyor

Gaziantep'te Deprem Sonrası İletişim Altyapısının İyileştirilmesi Devam Ediyor
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Gaziantep'te, Kahramanmaraş depremlerinin ardından zarar gören iletişim altyapısının iyileştirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Afetzedelerin ihtiyaçları için uydu internet hizmeti, bilgisayar ve yazıcı dağıtımı yapılıyor.

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra zarar gören iletişim ve teknik altyapının iyileştirilmesi için çalışma yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, afetzedelerin ve sahada çalışan ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için depremin ardından zarar gören iletişim altyapılarına iyileştirme çalışması devam ediyor.

Bu çalışma kapsamında, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde internet erişimi olmayan 10 noktaya uydu internet hizmeti ile bilgisayar ve yazıcı cihazları dağıtıldı.

Sahada görev yapan ekip için tablet ve data hatları dağıtılırken AFAD Koordinasyon Merkezinde çalışan belediye personellerine de dizüstü bilgisayar ve yazıcı kurulumu yapıldı.

Nurdağı'nda 3, İslahiye'de de 2 beyaz masa birimi kurulurken Büyükşehir Belediye binasında da yaklaşık 30 personelle vatandaşların taleplerini karşılamak ve süreçleri takip etmek amacıyla çağrı merkezi oluşturuldu.

Kent merkezi ile Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ise 28 mobil baz istasyonu ve ücretsiz Wi-Fi noktası kuruldu.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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