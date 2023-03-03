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Gaziantep'te deprem sonrası evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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Gaziantep'te deprem sonrası evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından apartman dairelerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından apartman dairelerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Yavuz Selim Mahallesi'nde deprem felaketini fırsat bilerek apartman dairelerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen E.D'yi çalıntı malzemelerle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Gaziantep Güncel Haberler

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