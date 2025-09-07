Gaziantep’te Deprem Sonrası Eğitim Altyapısı Güçlendiriliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 105 okul ve 705 dersliğin kullanılamaz hale geldiği Gaziantep'te 119 okul ve 2 bin 248 derslik inşa edildi.

Vali Kemal Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin etkilediği Gaziantep'te 105 okul ve 705 dersliğin kullanılamaz hale geldiğini hatırlattı.

Bu okulların yerine inşa çalışmalarının başladığını anımsatan Çeber, şöyle konuştu:

"Biz deprem sonrası bir vaatte bulunduk ve 2 yıl sonra yıkılanların yerine yaptıklarımızla beraber derslik sayımızı en az yüzde 15 artıracağız dedik. Bugün bu vaadimizi geçtik ve derslik sayımızı yüzde 18 artırdık. Yıkılanların yerine 119 okul, 2 bin 248 derslik yaptık. Şu anda devam eden 118 okul inşaatımız ve yaklaşık 2 bin küsur dersliğimiz var. Kimisi 2-3 ay, kimisi 5 ay sonra ama 1 yıl içerisinde hepsini tamamlayacağız."

Bu okulların da bitmesiyle kentteki derslik sayısında yaklaşık yüzde 28'lik artış olacağını ifade eden Çeber, hayırseverlerin destekleriyle yapılan okulların da olacağını kaydetti.

"Akademik başarımız gayet iyi"

Çeber, Gaziantep'te bu sene eğitim öğretime devam edecek 705 bin öğrenci ve 36 bine yakın öğretmenin olduğunu dile getirerek, "2 bin 245 eğitim öğretim kurumumuz var. Bunların 1600 civarı okul. 705 bin öğrenci ve 36 bin öğretmen demek, Türkiye'deki birçok ilin nüfusundan fazla." dedi.

Gaziantep'te son 2 yıldır eğitimde ciddi yükseliş olduğunu vurgulayan Çeber, "Bu sene sadece LGS sınavında 23 tane tam puanlı, üniversite sınavında 2 alanda Türkiye birincileri çıkardık. Kümülatif akademik başarımız gayet iyi gidiyor. Bunun yanında sportif ve sosyal başarılarımız da gitgide artıyor. Bunun sürdürülebilirliği üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.