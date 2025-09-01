Gaziantep'te Deprem Sonrası 2 Bin 825 Derslik Yapıldı

Gaziantep'te 6 Şubat 2023'teki depremlerden bu yana 2 bin 825 derslik yapıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentte 105 okul ve 700 dersliğin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

O günden bu yana 2 bin 825 derslik yapıldığını ve 57 dersliğin güçlendirilmesinin tamamlandığını aktaran Çeber, "Halihazırda yeni yapımı devam eden 2 bin 544 derslik ve güçlendirme çalışmaları devam eden 75 derslik Eylül 2026 tarihine kadar tamamlanarak, peyderpey hizmete alınacak. 2026'da toplam 5 bin 501 derslik eğitim-öğretime kazandırılmış olacak. Yani depremde kullanılamaz hale gelen derslik sayısının yaklaşık 8 katını eğitim-öğretime kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.