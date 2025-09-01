Gaziantep'te Deprem Sonrası 2 Bin 825 Derslik Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 6 Şubat 2023'teki depremlerden bu yana toplamda 2 bin 825 derslik yapıldığını ve 57 dersliğin güçlendirilmesinin tamamlandığını açıkladı. Eylül 2026'ya kadar 5 bin 501 dersliğin eğitim-öğretime kazandırılması planlanıyor.

Gaziantep'te 6 Şubat 2023'teki depremlerden bu yana 2 bin 825 derslik yapıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentte 105 okul ve 700 dersliğin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

O günden bu yana 2 bin 825 derslik yapıldığını ve 57 dersliğin güçlendirilmesinin tamamlandığını aktaran Çeber, "Halihazırda yeni yapımı devam eden 2 bin 544 derslik ve güçlendirme çalışmaları devam eden 75 derslik Eylül 2026 tarihine kadar tamamlanarak, peyderpey hizmete alınacak. 2026'da toplam 5 bin 501 derslik eğitim-öğretime kazandırılmış olacak. Yani depremde kullanılamaz hale gelen derslik sayısının yaklaşık 8 katını eğitim-öğretime kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Milyoner'de 200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış

200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en sağlıklı yiyeceği belli oldu! Binlerce besini geride bıraktı

Dünyanın en sağlıklı besini belli oldu! Binlerce yiyeceği geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.