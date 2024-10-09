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Gaziantep'te Deprem Konutları İnşası Hızla Devam Ediyor

Gaziantep'te Deprem Konutları İnşası Hızla Devam Ediyor
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Gaziantep'te Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgelerde konut inşası ve teslimatı gerçekleştiriliyor. Nurdağı ilçesinde 2 bin 85 konut teslim edildi, toplamda 31 bin 312 bağımsız bölüm inşası planlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ depremlerinden etkilenen Gaziantep'te deprem konutlarının inşası ve teslimleri sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ağır yıkımın yaşandığı Nurdağı ilçesinde 2 bin 85 konutu teslim etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen Gaziantep'te 29 bin 945 konut ve 1367 iş yeri olmak üzere 31 bin 312 bağımsız bölüm inşa edecek. Kentte şimdiye kadar 15 bin 372 konut teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar toplam 15 bin 940 konut ve iş yerinin teslim edilmesi planlanıyor. 6 Şubat'ta en ağır hasarı alan yerleşim yerlerinden Nurdağı'nda ise 5 bin 985 konut ve 1131 iş yerinden oluşan 7 bin 116 bağımsız bölüm inşa edilecek. İlçede bugüne kadar 2 bin 85 konut teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar toplam 5 bin 31 konut ve iş yeri teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimiz ilk günden itibaren bize güvendi. Biz de o güveni boşa çıkarmamak için durmadan çalışıyoruz. 11 şehrimiz için ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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