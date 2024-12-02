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Gaziantep'te Deprem Konutları Hak Sahiplerine Teslim Edildi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Araban ilçesinde yapımı tamamlanan 306 kalıcı konut, hak sahiplerine teslim edildi. TOKİ tarafından inşa edilen konutlar, depreme dayanıklı özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımı tamamlanan Gaziantep'in Araban ilçesindeki 306 kalıcı konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Dumlupınar Mahallesi'nde yapımına başlanan 306 kalıcı konut tamamlandı.

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar, radye temel üzerine, konvansiyonel ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Dumlupınar Mahallesi'nde 952 sosyal ve deprem konut projesi, 2+1 nitelikli 98 daire ve 3+1 nitelikli 854 daireden oluşuyor. Projede 952 konuttan yapımı tamamlanan 306 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Dinlenme, spor, çocuk oyun ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
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