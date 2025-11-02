Haberler

Gaziantep'te Deprem Konut Projesinde Son Kalıp Yerine Konuldu

Güncelleme:
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremlerden etkilenen bölgedeki TOKİ tarafından inşa edilen konut projesinin son kalıbı, davul zurna eşliğinde yerleştirildi. Proje, 848 konut ve 304 iş yerinden oluşan 4. Etap Rezerv Alanı'nda devam ediyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, rezerv alanında yapımı süren konut projesinin son kalıbı, davul zurna eşliğinde yerine konuldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ilçede, TOKİ tarafından inşa edilen kalıcı konutlarında çalışmalar devam ediyor

Atatürk Mahallesi'nde inşası devam eden, 848 konut ve 304 iş yerinden oluşan 4. Etap Rezerv Alanı'nda son kalıbın yerleştirilmesi sırasında işçiler, kule vincine Türk bayrağı asarak kalıbı davul zurna eşliğinde yukarı çekti.

Şantiyede renkli görüntüler oluştu.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
