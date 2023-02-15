Gaziantep'te deprem anında yüzme havuzunda yaşanan dalgalanma güvenlik kamerasında
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Gaziantep'te, sarsıntının şiddetiyle yüzme havuzunun dalgalanarak taştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Gaziantep'te, sarsıntının şiddetiyle yüzme havuzunun dalgalanarak taştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kent merkezinde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait yüzme havuzundaki güvenlik kamerası, deprem anında yaşananları kayda aldı.
Görüntülerde, sarsıntının ardından havuzda bulunan suyun dalga dalga havuzdan taştığı görülüyor.
Kaynak: AA / Güncel