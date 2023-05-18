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Gaziantep'te Depoda Gaz Sıkışması Sonucu Patlama

Gaziantep'te Depoda Gaz Sıkışması Sonucu Patlama

Güncel Haberler

GAZİANTEP'te bir iş yerine ait depoda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

GAZİANTEP'te bir iş yerine ait depoda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerine ait halı ve makinelerin bulunduğu depoda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Ardından işyerinde yangın çıktı. Patlama sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürürken, iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi İtfaiye Güncel Haberler

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