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Gaziantep'te Depo Patlaması ve Yangın

Gaziantep'te Depo Patlaması ve Yangın

Güncel Haberler

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir depoda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmasının ardından söndürdüğü yangın sonrası hasar oluşan depo kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir depoda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

Beyazlar Mahallesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından depoda yangın çıktı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmasının ardından söndürdüğü yangın sonrası hasar oluşan depo kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Şahinbey İtfaiye Güncel Haberler

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