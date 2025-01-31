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Gaziantep'te denetimli serbestlik hükümlüleri okul boyadı

Gaziantep'te denetimli serbestlik hükümlüleri okul boyadı
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İslahiye ilçesinde 20 denetimli serbestlik hükümlüsü, yarıyıl tatilinde okul boyama, temizlik ve taşıma işlemi çalışmasına katıldı.

İslahiye ilçesinde 20 denetimli serbestlik hükümlüsü, yarıyıl tatilinde okul boyama, temizlik ve taşıma işlemi çalışmasına katıldı.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği kapsamında İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla 20 hükümlü, öğrenci ve öğretmenlerin okullarda olmadığı ara tatilde üç okuldaki boyama, temizlik ve taşıma işlemi çalışmasına katıldı.

Hükümlüler, Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde taşıma işlemleri, İslahiye Şehit İsmet Kayar İlköğretim Okulu'nda boya badana işlemleri ve 13 Kasım Ortaokulu'nda ise çevre temizlik işlerini yaptı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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