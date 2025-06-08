Gaziantep'te Demirciler Kurban Bayramı için Kelle Ütülemeye Daldı

Gaziantep'te demirci ustaları, demir dövdükleri ocaklarını Kurban Bayramı'nda kelle ütülemek için yaktı.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren demirciler, demir dövdükleri ocaklarda Kurban Bayramı dolayısıyla kesilen kurbanların kelle ve paçalarını ütüleyip ateşte dağlamak için mesai yaptı.

Demirci ustası Ökkeş Kaz, 20 yılı aşkın zamandır sıcak demir işiyle uğraştığını ifade ederek, Kurban Bayramı öncesi işlerin yoğunlaştığını, et satırı, zırh, bıçak, mangal gibi ürünleri yaptıklarını, bayram başlayınca da kelle ve paça ütülemeye başladıklarını söyledi.

Kaz, önceden 5-6 usta çalıştıklarını, gece geç saatlere kadar kelle ütülediklerini ancak şu an sayının çok azaldığını ifade etti.