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Gaziantep'te DEAŞ üyesi yakalandı, tutuklandı

14 Aralık 2023 14:24 Güncelleme: 14:25 Abone Ol

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı ve tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla giren ve terör eylemi planladığı değerlendirilen örgüt üyesi evinde yakalandı. Evde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.