Gaziantep'te DEAŞ Üyesi Aranan Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan M.Y. isimli şüpheliyi yakaladı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan M.Y. isimli şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan M.Y. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel