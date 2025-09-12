Gaziantep'te DEAŞ Üyeleri Tutuklandı

GAZİANTEP'te, DEAŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 2 şüphelinin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Yabancı uyruklu DEAŞ üyelerinin, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde bulunduğu belirlendi. Ekipler, şafak vakti düzenlediği eş zamanlı operasyon ile M.A.A. ve I.F.A. isimli yabancı uyruklu şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin gizlendiği adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.