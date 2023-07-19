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Gaziantep'te DEAŞ Operasyonunda Yakalanan Zanlı Tutuklandı

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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Aranan DEAŞ üyesi M.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, DEAŞ üyeliği suçundan aranan M.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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