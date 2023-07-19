Gaziantep'te DEAŞ Operasyonunda Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Aranan DEAŞ üyesi M.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.