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Gaziantep'te DEAŞ Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Gaziantep'te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a mensup olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği ve propagandasını yaptığı belirlenen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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