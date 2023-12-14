Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
GAZİANTEP'te jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Suriye'de 2015-2017 yılları arasında yol kontrol noktasında örgüt adına görev yapan şüphelinin adresini belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.