Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medyada propagandasını yapan kişiler olduğu bilgisine ulaştı. Soruşturma başlatan ve 5 şüphelinin kimliğini saptayan polis, bu kişilerin adreslerine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel