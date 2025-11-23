Haberler

Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Gaziantep'te jandarma, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon, terör örgütüne finans sağladığı belirlenen kişilere yönelik gerçekleştirildi.

GAZİANTEP'te jandarmanın terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlediği operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı'nca DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'e finans sağladığı belirlenen şüphelilerin adreslerini tespit etti. 12 farklı adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Aramalarda dijital materyaller ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



