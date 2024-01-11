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Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne yönelik bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, terör örgütü içerisinde 2014-2018 yılları arasında Suriye'de sözde genel ahlak polisi olarak görevli olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelinin adresine operasyon yaptı. Suriye uyruklu U.M.M.'nin adresindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan U.M.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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