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Gaziantep'te Dayısını Tabancayla Öldüren Şahıs Kaçtı

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Gaziantep'te, para isteğine olumsuz yanıt veren dayısını tabancayla vuran şahıs kaçtı. Olayın ardından polis çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te, Özkan T. (23), para isteğine olumsuz yanıt veren dayısı Faruk Yıldız'ı (45), çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün gece Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olan Özkan T., dayısı Faruk Yıldız'ı telefonla arayarak para talep etti. Faruk Yıldız, yeğeninin bu talebine olumsuz yanıt verdi. Özkan T., telefonda tartıştığı dayısının evine gitti. Sokakta yeniden başlayan tartışmada Özkan T., yanındaki tabanca ile dayısına ateş açtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Faruk Yıldız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Faruk Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edilirken, polis olayın ardından kaçan Özkan T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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