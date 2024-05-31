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Gaziantep'te dayısını öldüren şüpheli tutuklandı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde borç para vermediği iddiasıyla tartıştığı dayısını tabancayla öldüren şüpheli, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dayısını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.

Kurbanbaba Mahallesi'nde dün borç para vermediği iddiasıyla tartıştığı dayısı Faruk Yıldız'ı tabancayla ateş ederek öldüren ve kaçan Özkan Tutar'ın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, zanlıyı Osmaniye'de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan Tutar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Şahinbey Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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