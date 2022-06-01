Gaziantep'te darbedilen yaşlı kadının sağlık durumu iyiye gidiyor - Haberler

Gaziantep'te, darbedilirken görüntüleri sosyal medyaya yansıyan yaşlı kadının sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Yüzüne tekme alma anına ilişkin görüntülerle gündeme gelen 70 yaşındaki Leyla D'nin Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Doktorlar, yaşlı kadının yakında taburcu edileceğini bildirdi.

Leyla D'in oğlu Mahmud H, AA muhabirine, annesinin durumunun daha iyi olduğunu belirterek, ilgilenen devlet yetkililerine teşekkür etti.

Dün Gaziantep Valisi Davut Gül ile eşinin kendilerini ziyaret ettiğini hatırlatan Mahmud H, "Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim, bizi korumaları altına aldılar, bizi yalnız bırakmadılar, sahip çıktılar." dedi.

Mahmud H, tutuklanan şüphelinin gereken cezayı almasını istediklerini sözlerine ekledi.

??????Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen 70 yaşındaki kadının darbedilmesine ilişkin dün Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, kadına tekme attığı belirlenen şüpheli Ş.Ç, tutuklanmıştı.