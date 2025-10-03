Gaziantep'te dar gelirli ailelere fatura desteği sürüyor

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde dar gelirli ailelere başlatılan fatura desteği uygulaması kapsamında ekim ayı ödemeleri başladı.

Şehitkamil Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın haziran ayında başlattığı destek kapsamında ilçedeki 22 bin kişinin hesabına 800 TL ödeme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, dar gelirli ailelere ödemelerin düzenli bir şekilde devam edeceğini belirterek, vatandaşların yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Haziran ayında başlayan destek ödemelerinin her ay düzenli olarak devam ettiğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizim için en önemli şey, dar gelirli ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, günlük yaşamda karşılaştıkları ekonomik zorlukları bir nebze olsun hafifletmektir. Bu nedenle başlattığımız kira ve fatura desteğimiz ekim ayında da devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte sosyal desteklerimizi daha da artırarak sürdüreceğiz."