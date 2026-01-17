Gaziantep'te dağdan düşen kaya mahalle yolunu kapattı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dağdan düşen büyük bir kaya, Türkbahçe Mahallesi yolunu ulaşıma kapattı. Olay sonrası belediye ekipleri kayayı kaldırarak yolu açtı.
Ulaşımın aksadığı bölgeye gelen belediye ekipleri, iş makinesiyle kayayı kaldırıp yolu ulaşıma açtı.
Türkbahçe Mahallesi Muhtarı Hamdi Aslan, İslahiye Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel