Gaziantep'te DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ve jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ve jandarma ekiplerince terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığr ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezi Nizip ve İslahiye ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli  gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmalarına başlandı.


Gaziantep'te DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep'te DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep'te DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Jandarma, Terör, Polis, DEAŞ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title