Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te DAEŞ operasyonu

GAZİANTEP - Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

(LO-SD-ŞG-Y)