Gaziantep'te çörek otu hasadı başladı
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3 bin dekar alanda ekimi yapılan çörek otunun hasadına başlandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3 bin dekar alanda ekimi yapılan çörek otunun hasadına başlandı.
Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, alternatif ürün ekimine önem verdiklerini belirterek, Nurdağı'nda 3 bin dekar alanda ekilişi yapılan çörek otunun hasat dönemine girildiğini ifade etti.
Çörek otunun, Gökçedere, Hisar ve Yaylacık mevkilerindeki üreticiler tarafından yetiştirildiğini aktaran Belpınar, dekar başına 150 kilogram verim beklendiğini söyledi.
Gökçedere Mahallesindeki 60 dekar tarlasında çörek otu hasadı yapan Mehmet Kurt, kendilerine destek olan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.
Kurt, çörek otu hasadı veriminden ve ürünün fiyatından memnun olduğunu belirtti.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel