Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Eski Dülük Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Suriye uyruklu Dibe Cevat'a ait olduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, cesedin bir kişi tarafından sırtında taşınarak çöp konteynerine bırakıldığı görülüyor. Kadının kocası olan A.M. gözaltına alındı.

Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu.

Merkez Şehitkamil ilçesi Eski Dülük Caddesi'ndeki çöp konteynerinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce bulunan ve bıçak barbesi bulunduğu anlaşılan cesedin Suriye uyruklu Dibe Cevat'a ait olduğu tespit edildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çöp konteynerine yaklaşık 30 metre mesafedeki evde inceleme başlattı.

Ekipler, genç kadının kocası Suriye uyruklu A.M'yi (35) gözaltına aldı.

Kadının cesedinin çöp konteynerine götürülme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, bir kişinin beze sarılmış cesedi sırtında taşıyarak apartmandan çıkması ve çöp konteynerine doğru ilerlemesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

'Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?' dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

"Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?" dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

 AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti: Tutunacak dalım yok

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti: Tutunacak dalım yok
title