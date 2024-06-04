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Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Eski Dülük Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinde bir kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve cesedin 25 yaşlarındaki bir kadına ait olduğu tespit edildi. Cesedin üzerinde bıçak darbesi olduğu belirtilirken, kimlik tespiti için çalışmalar başlatıldı. Ayrıca, güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, çöp konteynerine yakın bir evde de inceleme yapıldı.

Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu.

Merkez Şehitkamil ilçesi Eski Dülük Caddesi'ndeki çöp konteynerinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce bulunan cesedin 25 yaşlarındaki kadına ait olduğu tespit edildi.

Vücudunda bıçak darbesi olduğu belirtilen cesetle ilgili kimlik belirleme çalışması başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çöp konteynerine yaklaşık 30 metre mesafedeki evde inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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