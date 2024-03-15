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Gaziantep'te çöp kamyonu kazası: Kadın hayatını kaybetti

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi. Deniz Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Meral Dalgacı'ya (50), plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen çöp kamyonu çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Dalgacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Dalgacı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Deniz Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Meral Dalgacı'ya (50), plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen çöp kamyonu çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Dalgacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dalgacı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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