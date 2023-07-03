Gaziantep'te çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te 15 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen ve 43 suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Suç anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
- Gaziantep'te çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı
Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı
GAZİANTEP - Gaziantep'te 15 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen ve 43 suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Suç anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep'te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçluları yakalamaya yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 15 farklı hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen ve 43 suç kaydı bulunan H.A. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Dönek - Güncel