Gaziantep'te çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir bina içerisinden çıkan 4 şüpheliyi durdurmaya çalıştı.

Şüpheliler, polis ekiplerini görünce aynı binadan çaldıkları paraları çevreye atarak kaçmaya çalıştı.

Başta hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.