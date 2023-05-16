GAZİANTEP'TE ÇOCUKLARIN 'OYUN' TARTIŞMASINA AİLELER DE KARIŞTI; TÜFEKLİ KAVGADA 6 YARALI

GAZİANTEP'te akraba 2 aile arasında, çocukların oyun meselesinden çıkan tüfekli kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Beydilli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların oyun kavgası, akraba iki aile arasında tartışmaya sebep oldu. Tartışma kısa sürede av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki aileden 6 kişi av tüfeklerinden çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)