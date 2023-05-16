Üye Girişi
Haberi Paylaş
Gaziantep'te çocukların 'oyun' tartışmasına aileler de karıştı; tüfekli kavgada 6 yaralı

Gaziantep'te çocukların 'oyun' tartışmasına aileler de karıştı; tüfekli kavgada 6 yaralı

Güncel Haberler

GAZİANTEP'te akraba 2 aile arasında, çocukların oyun meselesinden çıkan tüfekli kavgada 6 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te akraba 2 aile arasında, çocukların oyun meselesinden çıkan tüfekli kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Beydilli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların oyun kavgası, akraba iki aile arasında tartışmaya sebep oldu. Tartışma kısa sürede av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki aileden 6 kişi av tüfeklerinden çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title