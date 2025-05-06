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Gaziantep'te Çocuk Parkındaki Oyun Grupları Yandı

Gaziantep'te Çocuk Parkındaki Oyun Grupları Yandı
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Nurdağı ilçesinde bulunan bir parkta, oyun grupları bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alarak yanıp kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, çocuk parkındaki oyun grupları alev alarak yanıp, kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde 6 Şubat Mahallesi'ndeki 6 Şubat Parkı'nda meydana geldi. Parkta bulunan oyun grupları henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede önlem alırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yükselen alevler ve duman ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Oyun grupları kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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