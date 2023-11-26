Gaziantep'te çocuk parkında çıkan yangın söndürüldü
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Gaziantep'te çocuk parkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gaziantep'te çocuk parkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde bulunan Belkıs Millet Bahçesi içerisinde yer alan çocuk parkında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanılamaz hale gelen çocuk parkında inceleme yaptı.
Kaynak: AA / Güncel